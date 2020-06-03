مدير حجر أبي قير المصاب بكورونا: حالتي مستقرة وأدعو الله الشفاء

قال المدير السابق للحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية، الدكتور أحمد محسن، والمصاب بفيروس كورونا، إن حالته الصحية مستقرة، مطالبًا كل من يعرفه بالدعاء له بالشفاء.

وأضاف محسن في تصريحات لـ"الشروق"، اليوم الأربعاء: "أدعو الله سبحانه وتعالى الشفاء"، مطالبا المواطنين بارتداء الكمامة والقفازات وتجنب التجمعات واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكان قد جاءت نتائج المدير السابق للحجر الصحي بأبي قير، الدكتور أحمد محسن، إيجابية لفيروس كورونا، وتم حجزه بمستشفى الحجر الصحي بمستشفى طلبة الجامعة، رغم سلبية التحليل الذي أجراه في أول شهر رمضان بعد انتهاء عمله كمدير لمستشفى الحجر بالإسكندرية.

يذكر أن الدكتور أحمد محسن، أستاذ باطنة بكلية الطب جامعة الإسكندرية.