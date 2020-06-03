الائتلاف الحاكم في ألمانيا يرفض صرف حافز شراء لسيارات البنزين والديزل

رفض زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا صرف حافز شراء لسيارات البنزين والديزل ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة.

في المقابل، قرر زعماء الائتلاف بعد المشاورات التي أجروها مساء اليوم الاربعاء صرف حافز شراء كبير للسيارات الكهربائية.