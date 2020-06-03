البحرين تؤجل إقامة صلاة الجمعة لموعد لاحق بعد زيادة إصابات كورونا

أعلنت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف في البحرين اليوم الأربعاء التريث في إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة وتأجيل إقامتها إلى موعد لاحق.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية ( بنا ) اليوم عن وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف قوله إنه في ضوء الاجتماع الذي عقده اليوم الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا مع الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية ويوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية لاستعراض مستجدات الجهود الوطنية للتصدي للفيروس والمستجدات والتقارير حول المعطيات الحالية والتي تبين ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا نتيجة التجمعات خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف :"‎وبناء عليه، وفي ضوء ما صدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من آراء شرعية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا وما تم التوافق عليه بالاجتماع المشار اليه بين رئيس الفريق الوطني الطبي ورئيسي الأوقافين، فقد ارتأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التريث في إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة وقررت تأجيل قرار إقامتها إلى موعد لاحق بعد مراجعة المستجدات والتقارير حول المعطيات في حينه".

ولفتت إلى أنه ستتم مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية بشكل مستمر للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وكانت الوزارة قررت إقامة صلاة الجمعة فقط في هذه المرحلة ابتداء من الخامس من حزيران/يونيو الجاري.

وسجلت البحرين إجمالا أكثر من 12 ألف إصابة بكورونا و19 حالة وفاة وتجاوز عدد المتعافين سبعة آلاف.