إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس وسط لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن سيارة صدمت عددًا من الأشخاص فى ساحة "سلون سكوير" بالعاصمة لندن.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن السيارة دهست 8 أشخاص فى وسط لندن، ونقلت عن الشرطة البريطانية "القبض على رجل فى لندن، بسبب مخالفات فى القيادة بعد واقعة سلون سكوير"، من دون الكشف عن تفاصيل أكثر.

وذكرت الشرطة، بحسب "سكاى نيوز، أنه تم إخلاء المبانى فى المنطقة المحيطة بواقعة السيارة كإجراء احترازى.. مؤكدة أنها تتعامل مع السيارة بساحة "سلون سكوير" فى لندن، بعدما صعدت فوق الرصيف وصدمت المارة.

وأوضحت الشرطة فى بيان: "شرطة كينجستون وتشيلسى تتعامل مع مركبة مريبة فى سلون سكوير، وفُرضت أطواق أمنية وهناك عمليات إغلاق حاليًا.. ننتظر فحص المركبة".