رئيسة هونج كونج تؤيد تشريع الأمن القومي المثير للجدل

قالت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام" إن حكومة المنطقة تدعم تشريع الأمن القومي لهونج كونج وتنفيذه، معتبرة أنه يمكن لهذا التشريع سد الثغرات في مجال الأمن القومي، ما يدفع المنطقة إلى مزيد من الازدهار والاستقرار الدائمين ويحافظ على الأمن القومي للبلاد على المدى البعيد.

وأضافت لام –في تصريحات نقلتها شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الأربعاء- "أنا مطمئنة عندما مرر المؤتمر الوطني لمجلس نواب الشعب الصيني هذا القرار من أجل تحسين النظام القانوني وآليات تنفيذ القانون لهونج كونج، حيث إن اقتصاد المنطقة ومعيشة الشعب سيكونان عرضة لتأثيرات سلبية في ظل فقدان الأمن والاستقرار".

وفيما يتعلق بالاتهامات من قبل الولايات المتحدة حيال هونج كونج وتهديداتها المتمثلة بفرض عقوبات، قالت لام إن المنطقة الإدارية الخاصة لا تخشى من أية تهديدات مع دعم الحكومة المركزية الحازم ومواطنيها.

وتابعت "يمكن القول إنهم (الولايات المتحدة) التزموا بالمعايير المزدوجة، وتحتاج دول العالم إلى قوانين الأمن القومي خاصة على الصعيد الوطني. على الرغم من التهديدات المتمثلة بفرض عقوبات علينا من خلال إلغاء مكانتنا الخاصة، إلا أني أعتقد أنه لا داعي للقلق.قامت الحكومة المركزية بحزم بتسريع قانون الأمن القومي في هونج كونج، وأنا وحكومة المنطقة الإدارية الخاصة ندعم هذا القرار، وأنا على ثقة بأن مواطني هونج كونج يدعمون هذا القرار بحزم".

وأشارت لام إلى أنها تشعر بالألم حيال الوضع الذي تمر به هونج كونج منذ عام، وأن حكومة المنطقة الإدارية الخاصة ستركز أعمالها على تطوير المعيشة وإنعاش الاقتصاد على خلفية استئناف الاستقرار في مجتمع هونج كونج.