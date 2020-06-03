 نيويورك تايمز: إدارة ترامب تختار 5 شركات مرشحة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 3 يونيو 2020 9:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تختار 5 شركات مرشحة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

امرأة تحمل قارورة صغيرة عليها ملصق "لقاح كوفيد-19" خلال صورة توضيحية من أرشيف رويترز
امرأة تحمل قارورة صغيرة عليها ملصق "لقاح كوفيد-19" خلال صورة توضيحية من أرشيف رويترز
(رويترز)
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 9:32 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 9:32 م

نقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء عن مسؤولين كبار قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختارت خمس شركات بصفتها أكثر الشركات المرشحة المحتملة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحفية إن الشركات الخمس هي مودرنا واسترازينيكا بالشراكة مع جامعة أكسفورد وجونسون آند جونسون وميرك آند كو وفايزر.

ولا يوجد لقاح معتمد لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة إن من بين شركات تصنيع الأدوية التي تتسابق على تطوير لقاح ولم تخترها إدارة ترامب شركة الأدوية الفرنسية سانوفي وشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية نوفافاكس وشركة إينوفيو للأدوية.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤولين بأن الإعلان عن القرار سيتم في البيت الأبيض خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ولم ترد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية والبيت الأبيض على طلب للتعليق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك