 اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة أمام السفارة الأمريكية في اليونان - بوابة الشروق
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اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة أمام السفارة الأمريكية في اليونان

علم أمريكا
علم أمريكا
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 11:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 11:00 م

اشتبك عدد من المتظاهرين، اليوم الأربعاء، مع شرطة مكافحة الشغب خارج السفارة الأمريكية في وسط أثينا خلال مسيرة للاحتجاج على قتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد ضابط شرطة مينيابوليس.

ونظمت المسيرة في اليونان جماعات يسارية، وحمل المشاركون فيها لافتات عليها عبارة "لا أستطيع التنفس" ورددوا هتافات مناهضة لعنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

وعندما وصلت مقدمة المسيرة الاحتجاجية إلى مبنى السفارة الأمريكية بوسط أثينا غادرت مجموعة من المتظاهرين المجموعة الرئيسية وبدأوا في إلقاء الحجارة والقنابل الحارقة على الضباط الذين ردوا بالغاز المسيل للدموع.

ونتيجة للاشتباكات انتهت مسيرة الاحتجاج قبل الموعد المحدد لها.


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