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توقعات بتراجع استثمارات الدعاية في ألمانيا بنسبة 20% بسبب كورونا

برلين - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 5:53 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 5:53 م

أشارت توقعات شركات الدعاية في ألمانيا إلى أن إيرادات الدعاية ستتراجع في العام الحالي بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2019 بسبب أزمة كورونا.

وأعلنت الرابطة المركزية لشركات الدعاية الألمانية أن توقعاتها الأولية تشير إلى تراجع استثمارات الدعاية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%.

وأوضحت الرابطة أن هذه التوقعات مشروطة بعدم ظهور موجة ثانية من الإصابة بكوفيد-19، واختفاء حالة "الجمود الاقتصادي" في مزاج المستهلكين واللجوء إلى تدابير تتعلق بالسياسة الاقتصادية.

وقدرت الرابطة حجم الاستثمارات التي تم إنفاقها في مجال الدعاية في العام الماضي بنحو 35 مليار يورو بزيادة بنسبة 8ر2%، وتم إنفاق هذه الاستثمارات في وسائل دعاية من بينها الإنترنت والطباعة والتلفزيون والصور المتحركة والراديو والمحتويات الصوتية.

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