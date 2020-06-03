تامر حبيب يهاجم مروجي شائعة وفاة رجاء الجداوي ويطلب الدعاء لها

شن السيناريست تامر حبيب هجوما شديدا على مروجي شائعة وفاة الفنان رجاء الجداوي؛ إثر تدهور صحتها بعد الإصابة بفيروس كورونا، والتي انتشرت بكثرة، اليوم.

وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، إن "هؤلاء هم أحقر الناس"، ولام بعض المواقع الإخبارية التي تعاملت مع الشائعة على أنه خبر صحيح، ونشرته لتحقق سبقا "غير أخلاقي".

وتساءل حبيب: "هل هؤلاء الناس سمعوا بكلمة إنسانية حتى يدركوا تأثير الشائعات التي يطلقوها بهذا الشكل على كل أحباء الفنانة القديرة؟"، ووصف مروجي الشائعات بأنهم "أحقر المجرمين".

وقال تامر حبيب مؤلف مسلسل "لعبة النسيان"، آخر الأعمال الدرامية التي شاركت في بطولتها الفنانة رجاء الجداوي قبل إصابتها بفيروس كورونا، إن "صحتها تتحسن بصورة بطيئة، لكن الحمد لله هناك انخفاض في الضغط، حيث كانت تعاني من الضغط العالي، والوضع أصبح مستقرا نوعا ما، ولا تزال في العناية المركزة، وطلب من جمهورها الدعاء لها".