كارول سماحة تستعد لإطلاق اغنية جديدة فى مصر

النائب العام يأمر بإحالة طبيب ووالد 3 فتيات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لإرتكابهم جريمة الختان

قفز من الدور الرابع.. انتحار شاب لمروره بحالة نفسية في كفر الزيات

النيابة تتحفظ على 15 ألف كمامة قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية