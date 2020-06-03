 كارول سماحة تستعد لإطلاق اغنية جديدة فى مصر - بوابة الشروق
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كارول سماحة تستعد لإطلاق اغنية جديدة فى مصر


نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 11:04 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 11:04 م

تستعد كارول سماحة حاليا لعمل غنائى كبير يتم تنفيذه بمستوى عالمي من حيث الصوت والاخراج والمونتاج والمؤثرات الصوتية.


والجديد بالذكر أن كارول سماحة تقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة لتصوير الأغنية التى من المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة.


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