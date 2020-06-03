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حاكم ولاية نيويورك ساخرا من ترامب: نحن هنا نقرأ الإنجيل

أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك في واشنطن يوم 27 مايو 2020. تصوير: كارلوس باريا - رويترز
أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك في واشنطن يوم 27 مايو 2020. تصوير: كارلوس باريا - رويترز
نيويورك (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 8:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 8:36 م

سخر أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك يوم الأربعاء من التقاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة وهو يرفع الإنجيل أمام كنيسة بالقرب من البيت الأبيض وهي الزيارة التي اقتضت لإتمامها تفريق المحتجين بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

ولم يقرأ ترامب أي مقطع من الإنجيل بعد أن ذهب مترجلا لكنيسة القديس يوحنا الأسقفية لالتقاط الصورة مساء الاثنين.

وقال كومو في إيجاز صحفي قبل أن يقرأ بعض فقرات من الكتاب المقدس ”الرئيس رفع الإنجيل ذلك اليوم في العاصمة واشنطن. نحن هنا في نيويورك نقرأ الإنجيل“.

وكومو المنتمي للحزب الديمقراطي والذي دائما ما يتبادل الانتقادات مع الرئيس الجمهوري قال أيضا إنه ضد استخدام العسكريين العاملين بالخدمة في اخماد الاضطرابات التي تهز البلاد مشيرا إلى أن وزير الدفاع بإدارة ترامب عارض الفكرة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في إيجاز صحفي إنه لا يدعم التذرع بقانون التمرد لنشر قوات عسكرية عاملة للتصدي للاحتجاجات، وهي الخطوة التي هدد بها ترامب.

وقال كومو ”نعم لا يمكننا استخدام الجيش كسلاح سياسي“.

كما قال كومو إن المحتجين في مدينة نيويورك كانوا سلميين بشكل عام أمس الثلاثاء وأشاد بتعامل الشرطة مع الحدث وذلك بعد يوم من انتقاده شرطة المدينة ورئيس بلديتها لإخفاقهما في أداء عملهما.

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