وسائل إعلام: وزير الدفاع الأمريكي يتراجع عن قرار سحب قوات الجيش من العاصمة واشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بتراجع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عن قرار سحب قوات من الجيش من العاصمة #واشنطن وإعادتها إلى قواعدها بعد اجتماع في البيت الأبيض.