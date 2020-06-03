وسائل إعلام: وزير الدفاع الأمريكي يتراجع عن قرار سحب قوات الجيش من العاصمة واشنطن

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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بتراجع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عن قرار سحب قوات من الجيش من العاصمة #واشنطن وإعادتها إلى قواعدها بعد اجتماع في البيت الأبيض.