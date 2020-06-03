 وسائل إعلام: وزير الدفاع الأمريكي يتراجع عن قرار سحب قوات الجيش من العاصمة واشنطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وسائل إعلام: وزير الدفاع الأمريكي يتراجع عن قرار سحب قوات الجيش من العاصمة واشنطن


نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 11:42 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 11:42 م

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بتراجع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عن قرار سحب قوات من الجيش من العاصمة #واشنطن وإعادتها إلى قواعدها بعد اجتماع في البيت الأبيض.


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