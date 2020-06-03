 فض تجمعات الباعة الجائلين بقرية سمخراط في البحيرة - بوابة الشروق
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فض تجمعات الباعة الجائلين بقرية سمخراط في البحيرة

غادة الدسونسي
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 4:54 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 4:54 م

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بالاشتراك مع شرطة المرافق من فض تجمعات الباعة الجائلين بقرية سمخراط الرحمانية.

وتبلغ لرئيس الوحدة بتجمع عدد من الباعة الجائلين من أجل إقامة سوق عشوائي بديل عن السوق الرئيسي وعلى الفور تشكلت حملة لفض تجمع الباعة.

جاء هذا في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لرؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية لتنفيذ كافة القرارات الخاصة بغلق المقاهي والكافتيريات وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.


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