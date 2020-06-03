 بالفيديو.. عرض احتجاجي بالقرب من البيت الأبيض يحاكي آخر لحظات فلويد - بوابة الشروق
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بالفيديو.. عرض احتجاجي بالقرب من البيت الأبيض يحاكي آخر لحظات فلويد

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 5:04 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 5:04 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يرصد تنظيم مئات المتظاهرين بالقرب من البيت الأبيض لعرض احتجاجي يحاكي آخر لحظات حياة جورج فلويد.
وقام المشاركون في العرض الاحتجاجي بتمثيل مشهد قتل جورج فلويد.
وقُتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، الأسبوع الماضي في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد ركع ضابط شرطة على رقبته لأكثر من ثماني دقائق.
وأثار الحادث المروع العديد من الاضطرابات في الولايات المتحدة، لتمتد وتشمل جميع أنحاء العالم؛ وذلك احتجاجًا على المعاملة الوحشية لأصحاب البشرة السمراء.


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