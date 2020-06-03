وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان الثانوية بإدارتي إهناسيا وسمسطا

أجرت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لإدارتي إهناسيا وسمسطا للاطمئنان على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية بدواوين الإدارات التعليمية من ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وبدأت الجولة بتفقد ديوان إدارة إهناسيا التعليمية ثم زارت مدرسة إهناسيا الثانوية بنين ومدرسة اهناسيا الثانوية بنات لمتابعة آخر استعدادات المدارس التي ستعقد بها لجان الثانوية العامة من تطهير وتعقيم وصيانة استعدادا لاستقبال طلاب الثانوية العامة بداية من 21/6 والاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب والمعلمين.

وتفقدت ديوان إدارة سمسطا وزارت المدارس التي سوف تعقد بها لجان الثانوية العامة حيث زارت مدرسة عبدالحميد عبد الحفيظ ومدرسة السيدة خديجة وسمسطا الابتدائية بنات، واطمأنت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية والتزام جميع المعلمين والعاملين بارتداء الكمامة الواقية والالتزام بالمسافات والاستمرار في تطهير وتعقيم وصيانة لجان الثانوية العامة.