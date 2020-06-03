ظريف: أكاديمي إيراني برأته محكمة أمريكية من انتهاك العقوبات يغادر عائدا لإيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حسابه على إنستجرام يوم الثلاثاء إن أستاذا جامعيا إيرانيا كان مسجونا في الولايات المتحدة، وبرأته محكمة أمريكية من تهمة سرقة أسرار تجارية، غادر عائدا لبلاده.

وقال ظريف ”مرحبا يا أصدقاء. خبر طيب. دكتور سيروس أصغري في الجو على متن طائرة عائدا إلى إيران“. وكان ظريف قد حث واشنطن في مارس آذار على إطلاق سراح أصغري الذي قال إنه واحد من عدة علماء تحتجزهم الولايات المتحدة ”رهائن“.

وفي أبريل نيسان 2016 وجه الادعاء الاتحادي الأمريكي اتهامات لأصغري، أستاذ علم المواد، بسرقة أسرار تجارية فيما يمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وبرأه قاض اتحادي في أوهايو في نوفمبر تشرين الثاني وقالت السلطات الأمريكية الشهر الماضي إن أصغري (59 عاما)، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد في أبريل نيسان، سيرحل فور حصوله على تصريح طبي بالسفر.

وأثارت التقارير الخاصة بترحيل أصغري تساؤلات عما إذا كان أصغري جزءا من تبادل للسجناء بين واشنطن وطهران ولكن مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية رفضت هذا الاحتمال.

وقالت ” مثلما أكدت وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء فإن السيد أصغري ليس ولم يكن أبدا جزءا من أي تبادل للسجناء مع إيران“.

ودعت الدولتان إلى الإفراج عن السجناء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وإيران أكثر دولة تضررا من كورونا في الشرق الأوسط في حين سجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من حالات الوفاة والإصابات بالفيروس في العالم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في منتصف مارس آذار إن طهران تفكر في الإفراج عن بعض المواطنين الأمريكيين مثلما أفرج عن مايكل وايت ،أحد قدامى أفراد البحرية الأمريكية المعتقل في إيران منذ عام 2018، لاعتبارات صحية. وما زال وايت في إيران.