بدء جلسة البرلمان التونسي لمساءلة راشد الغنوشي

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بدأت صباح الأربعاء، جلسة البرلمان التونسي، لمساءلة رئيسه وزعيم حركة النهضة، راشد الغونشي، حول تحركاته الخارجية.

ويأتي ذلك بعد الانتقادات التي وجهت إلى راشد الغنوشي لمواقفه حول الشأن الليبي، وتحركاته في تركيا.