 بدء جلسة البرلمان التونسي لمساءلة راشد الغنوشي - بوابة الشروق
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بدء جلسة البرلمان التونسي لمساءلة راشد الغنوشي

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 12:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 12:57 م

بدأت صباح الأربعاء، جلسة البرلمان التونسي، لمساءلة رئيسه وزعيم حركة النهضة، راشد الغونشي، حول تحركاته الخارجية.

ويأتي ذلك بعد الانتقادات التي وجهت إلى راشد الغنوشي لمواقفه حول الشأن الليبي، وتحركاته في تركيا.

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