محكمة جنايات شبين الكوم تؤجل نظر قضية قاتل زوجته ليلة الزفاف

قررت هيئة محكمة الجنايات بشبين الكوم، تأجيل نظر قضية، مقتل "منار ع " المعروفة إعلاميًا بـ"عروس الباجور"، للدور الأول من سبتمبر القادم.

وقال محامي المتهم "السيد الدجوي"، إن المحكمة أجلت القضية إلى جلسة الرابع من سبتمبر، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، لاسيما أن قضايا القتل تحتاج إلى شهود وأدلة ومرافعات.

وكان تقرير مستشفى الأمراض العقلية أثبت سلامة القوى العقلية والنفسية، لقاتل زوجته في ليلة الزفاف "م . م .ع 30 عامًا محامي " ومقيم دائرة مركز الباجور، بعد قرار محكمة جنايات شبين الكوم، وجرى إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية، لمدة شهرين للتأكد من سلامته بعد طلب الدفاع.

وأكدت التقارير الطبية سلامة المتهم وتوازنه النفسي الآن ووقت إرتكابه الجريمة، بعد متابعته من قبل أساتذة متخصصين.

وكان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من الرائد أحمد غباشي رئيس مباحث الباجور، بتلقيه بلاغًا من مستشفى الباجور العام باستقباله "منار.ع 19 عاما"، جثة هامدة متأثرة بإصابتها بجرح غائر بالرقبة من الخلف.