إيسلندا تقرر إجراء فحص كورونا للقادمين إليها أو وضعهم في الحجر الصحي

أعلنت حكومة إيسلندا أنها سوف تخضع القادمين إليها ابتداء من 15 يونيو الجاري لفحص فيروس كورونا لدى وصولهم أو سوف يتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وسوف تتمكن إيسلندا في البداية من إجراء اختبار لـــ 500 سائح يوميا، ولكن من المتوقع زيادة الاعداد إلى 4000 اختبار بعد بضعة أسابيع. وسوف يتم استثناء الأطفال من الفحص.

وسوف يتم الإعلان عن تكلفة الفحص بعد فترة قصيرة.

وقد سجلت أيسلندا 1800 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، معظمها تعافت. وقد سجلت أيسلندا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 365 ألف نسمة، عشر حالات وفاة بفيروس كورونا.

وقال ثورولفور جودناسون الخبير في علم الأمراض بشأن هذه الخطوة: "الهدف هو حماية التقدم الذي أحرزناه حتى الآن عندما يعود المسافرون لإيسلندا".

وأضاف: "والآن ونحن نرى أنه لا يوجد تقريبا عدد حالات إصابة بالفيروس في آيسلندا، نرى أن هذه خطوة تالية طبيعية في الوقت الذي يستأنف فيه العالم ببطء السفر ".

وتتوقع سلطات ايسلندا تطبيق هذا النظام خلال الستة أشهر المقبلة.