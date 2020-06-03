مشروع قانون أمريكي لمعاقبة شركات التأمين المشاركة في خط أنابيب الغاز نورد ستريم2

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تعتزم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تقديم مشروع قانون لتوسيع نطاق العقوبات الأمريكية على مشروع خط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية "نورد ستريم2" (تيار الشمال2) لتشمل شركات التأمين التي تقدم خدماتها للمشروع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عضو مجلس الشيوخ تيد كروز الذي يقود المجموعة الراعية لمشروع القانون الجديد القول إن خط الأنابيب "يمثل تهديدا حيويا للأمن القومي لأمريكا ويجب ألا يكتمل".

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول الالتفاف على العقوبات التي أقرها الكونجرس الأمريكي على المشروع في العام الماضي.

وقال السيناتور جياني شاهين إن خط الأنابيب "يهدد أوكرانيا ويهدد استقلال أوروبا في مجال الطاقة ويعطي روسيا فرصة لاستغلال حلفائنا" ويجب على الكونجرس مجددا القيام بتحرك حاسم لوقف هذا المشروع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد برلين بشكل متكرر بسبب خط أنابيب بحر البلطيق المثير للجدل وعدم الإنفاق بما يكفي على الدفاع.

وتم تبني العقوبات الأمريكية ضد مشروع نورد ستريم 2 في أواخر عام 2019، مما أدى إلى تأخير استكمال المشروع، والذي كان مقررا استكماله في الأصل في أواخر العام الماضي.

كان المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في أواخر الشهر الماضي إن روسيا تعتزم استكمال إنشاء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إلى ألمانيا على الرغم من العقوبات الأمريكية ضد المشروع.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس: "الخطط بشأن نورد ستريم 2 لم تتغير".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في محاولة لمنع استكمال خط الأنابيب ، قائلة إن خط الأنابيب سوف يمكن روسيا من تهديد أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.