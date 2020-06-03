 تغريم 84 سائقا لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية - بوابة الشروق
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تغريم 84 سائقا لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية

فاطمة علي
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 1:44 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 1:44 م

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم ضبط 84 سيارة ما بين "ميكروباص – أجرة – رحلات - تاكسي عداد – سرفيس" وتغريم سائقيها؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المُستجد.

وأشار المحافظ، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد المخالفين، وذلك بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف.

وأوضح المحافظ، أن لجان الرصد استهدفت مناطق ومواقف مدينة الزقازيق، وأسفرت عن ضبط 84 سيارة مخالفة، وتفعيل قرار الغرامة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على إلزام أصحاب السيارت بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات الواقية، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد والحد من انتشاره.

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