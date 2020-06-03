الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة توسيع التعاون مع إيران في مجال الطاقة

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء على ضرورة توسيع التعاون مع إيران في قطاعي الكهرباء والمياه.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس صالح اليوم وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان والوفد المرافق له، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية في بيان صحفي.

وأكد صالح، بحسب البيان، على "ضرورة التنسيق المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين لاسيما في قطاعي الكهرباء والمياه بما يحقق التطور والرفاهية للشعبين الجارين".

وأشار إلى "أهمية تضافر الجهود بين الجميع للتصدي للأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار للشعوب".

وأضاف أن "اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة خدمة للمصالح المتبادلة".

من جانبه، جدد أردكانيان "استعداد بلاده لمواصلة التعاون ودعم العراق في المجالات كافة، ورغبتها الجادة في الاستثمار في مجال الطاقة وتوسيع شبكات الكهرباء وتبادل الخبرات".

وكان الوفد الايراني برئاسة أردكانيان وصل في وقت سابق اليوم إلى بغداد لبحث عدد من الملفات المشتركة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الزائر مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من كبار المسؤولين.