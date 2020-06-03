المجلس الدولى للممرضين: وفاة 600 موظف صحى وإصابة 230 ألفا آخرين بكورونا في العالم

توفى أكثر من 600 ممرض وممرضة بسبب كورونا حول العالم، في حين أصيب أكثر من 230 ألف عامل بمجال الصحة، وفقًا للبيانات الأولية التي جمعها المجلس الدولي للممرضين والممرضات.

وحثت المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، ويمثل 20 مليون ممرض وممرضة، الحكومات على حماية صحة أعضائه وجمع بيانات أفضل حيث لدى المجموعة معلومات محدودة.

وقال هوارد كاتون الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للممرضين والممرضات، في بيان اليوم الأربعاء "بدون هذه البيانات لن ندرك التكلفة الحقيقية لكوفيد- 19، وهذا سيجعلنا أقل قدرة على التعامل مع الأوبئة الأخرى مستقبلا".

وحذر من أن العاملين المصابين بقطاع الصحة يشكلون خطرا على المرضى.

وفي حين يعتمد هذا العدد (230 ألفا) على بيانات تم جمعها من عدد محدود من الدول، يقدر المجلس الدولي للممرضين والممرضات أن العدد الحقيقي أعلى بكثير ويصل لنحو 450 ألفا.

وأضاف كاتون: "تبدو مهنة التمريض إحدى أخطر الوظائف في العالم في الوقت الراهن".