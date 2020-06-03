محافظ قنا: توريد 167 ألفا و454 طنا من القمح للصوامع والشون

قال محافظ قنا أشرف الداودي، إنه تم اليوم الأربعاء، توريد 877 طنا من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح وحتى الآن 167 ألفا و454 طنا، مؤكدا متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 آلاف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و590 طنا موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن، و8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألفا و590 طنا.

وأكد الداودي أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة "23.5 قيراط"، و685 جنيها لدرجة النقاوة "23 قيراطا" و670 جنيها لدرجة النقاوة "22.5 قيراط"، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، مشددا على أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن "22.5 قيراط".