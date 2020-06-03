قائد الجيش اللبناني: العسكريون لا يقفون في مواجهة مع الشعب

قال قائد الجيش العماد جوزيف عون، اليوم، أثناء تفقده وحدات الجيش المنتشرة شمال لبنان إن العسكريين لا يقفون في مواجهة مع الشعب، بل يقفون في وجه من يقوم بأعمال شغب عملا بالقوانين والتعليمات.

وذكر بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إن العماد عون تفقد اليوم "الوحدات المنتشرة في منطقة الشمال، حيث زار قيادة كل من اللواء الثاني، والعاشر، والثاني عشر، وفوج التدخل الأول، واطلع على الإجراءات الأمنية المتخذة ثم اجتمع بالضباط والعسكريين وزودهم التوجيهات اللازمة".

وأوضح العماد عون في كلمة له بالمناسبة أن "العسكريين لا يقفون في مواجهة مع الشعب، بل ينفذون مهماتهم عملا بالقوانين والتعليمات، فيقفون في وجه من يقوم بأعمال شغب ويعتدي على المؤسسات والمقرات الحكومية ويتعرض للأملاك العامة والخاصة".

وأعلن أن " الجيش ليس عدو شعبه، بل هو يحميه ويحمي المتظاهرين، فمسؤوليتنا مشتركة للحفاظ على السلم الأهلي ومن غير المسموح التعرض لأمن الوطن ووحدة شعبه وترك الساحة للمشاغبين لاستغلال التظاهرات بغية العبث بساحتنا الداخلية واستقرارنا الأمني".

ودعا العماد عون العسكريين إلى "ضبط النفس والعمل برباطة جأش".

وأضاف "نعمل بصمت وفق قناعتنا المرتكزة على المبادئ الوطنية، ولن نلتفت للشائعات المغرضة التي تطال الجيش فالتحديات كبيرة والإرادة أكبر".

وأشار إلى أن " الأزمة الاقتصادية كبيرة، والمواطن يئن تحت وطأتها والجيش جزء من هذا الشعب ويعاني معاناته ولا يمكن استبعاد المؤسسة العسكرية عن القضايا الوطنية. وبتصرفنا الواعي والمسؤول، سنصل إلى بر الأمان".

وشدد على "ضرورة وقوف المواطنين إلى جانب المؤسسة العسكرية التي تضحي من أجل حماية الوطن وأهله ومؤسساته".

وأكّد قائد الجيش أن مدينة "طرابلس هي مدينة التاريخ والعراقة، وأن كرامة أهلها من كرامة الجيش الذي لن يتخلى عنهم بتاتا"، لافتا إلى أن منطقة عكار شمال لبنان" خزان الجيش، وهي قدمت تضحيات كبيرة على مذبح الوطن".

يذكر أن مدينة طرابلس كانت قد شهدت مواجهات بين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والجيش اللبناني في أبريل الماضي في إطار الاحتجاجات الشعبية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وارتفاع أسعار المواد الغذائية .