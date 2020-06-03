وزير الأوقاف يقرر إنشاء وحدة لقياس الأداء والرأي العام الديني

قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنشاء وحدة قياس الأداء والرأي العام الديني، برئاسة الدكتور أحمد عبد الرؤوف علي رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتقويم، وتضم في عضويتها نخبة من كبار أساتذة الجامعات المصرية في العلوم الشرعية والعربية، وفي مجال الإعلام، وفي علم النفس وعلم الاجتماع والتنمية الإدارية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن القرار جاء حرصا من الوزارة على تفعيل سبل الرقابة الذاتية وقياس مؤشرات الأداء بصورة علمية منهجية في مختلف مجالات عمل الوزارة، ولا سيما ما يتصل بالخطاب الديني.

ونوهت أن الوحدة تتولى، قياس مستويات الأداء والتأثير لمختلف جوانب عمل الوزارة، ومدى تحقيق كل عنصر منها لأهدافه، ولاسيما تأثير البرامج الدعوية في الرأي العام، وتغيير السلوكيات السلبية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم الإيجابية، والعمل المستمر على تطويرها، بما يحقق الأهداف المرجوة للوزارة في نشر الفكر المستنير.

ولفتت إلى أن الوحدة تتولى كذلك عمل الاستبيانات الخاصة بقياس الرأي العام تجاه القضايا الدينية وسائر جوانب العمل بالوزارة وتحليل نتائج هذه الاستبيانات أولًا بأول، والوقوف على القضايا التي تشغل الرأي العام الديني بمختلف شرائحه، ولاسيما الشبابية منها، واقتراح آليات معالجتها في الخطاب الدعوي.

وأكدت الوزارة أنه يتم تسليم اللجنة تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر لرئيس قطاع مكتب الوزير لعرضه على السلطة المختصة.