تسجيل 5 حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا في مطروح

أعلنت محافظة مطروح عن تسجيل 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الوبائي" كوفيد-19" و خمسة حالات اشتباه، بإجمالي عدد 34 إصابة.

وأكد البيان الاحصائي الصادر عن محافظة مطروح،إن إجمالي الحالات التي تعافت وخرجت من المستشفي بلغ عددها 6 حالات وإجمالي حالات الاشتباه بلغ عددها 192حالة، فيما جاءت الوفيات عدد ثلاثة حالات خلال شهري أبريل ومايو الجاري.

فى نفس الوقت وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بتفقد منطقة محدود الدخل وشارع الشهيد ناجى الجراري بمدينة مرسى مطروح؛ للوقوف على اعمال النظافة، موجها لمجلس مدينة مرسى مطروح بتكثيف اعمال النظافة مع توعيه المواطنين بالالتزام بوضع القمامة بالصناديق المخصصة؛ حفاظا على الصحة والنظافة العامة وكذلك المظهر الحضاري.

كما وجه المواطنين خاصة أصحاب المحلات والسائقين خلال الجولة بالالتزام بارتداء الكمامة خاصة مع طبيعة عملهم التي يتردد عليها كثير من المواطنين؛ حفاظا على صحتهم وسلامة المحيطين بهم، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار فيروس كورنا.