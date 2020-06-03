«صحة الشرقية» تُحذر الأهالي من خطورة تأخير تطعيمات أطفالهم

حذر الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، من خطورة تأخير التطعيمات الدورية للأطفال، والتي يمتنع عنها الأهالي بدعوى الخوف من العدوى الفيروسية بفيروس كورونا المُستجد.

وقال مسعود، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنه جرى عمل نظام صحي بكل الوحدات المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة لمنع التكدس والتزاحم، وتخصيص أيام للتطعيمات حسب الأعمار؛ لتفادي التكدس.

وأوضح وكيل الوزارة، أهمية التطعيمات وعدم تأجيلها حفاظًا على صحة الأطفال، وذلك لمنع تعريضهم لأمراض خطيرة في حالة الامتناع عنها، موجهًا نصيحة لكل أم بعدم التهاون بها واعطائها في مواعيدها.

وشدد على أن الهدف من التطعيم تحفيز جسم الطفل لإنتاج مواد مضادة للفيروسات والأمراض، بحيث تمنع الطفل من الإصابة بتلك الأمراض في المستقبل أو تقلل من درجة الإصابة بالفيروس عند التعرض له.

وأشار وكيل وزراة الصحة بالشرقية، إلى أن التطعيمات الخاصة بالأطفال من عمر يوم لسنتان تحتوي على محفزات لإنتاج مواد مضادة للفيروسات مستقبلًا، ومنها: "الدرن، وشلل الأطفال، والتيتانوس، والدفتريا، والحصبة، والالتهاب الكبدي (ب)، والسعال الديكي، والحصبة الألمانية، والنكاف"، وهي تطعيمات في غاية الأهمية، وعدم حصول الطفل عليها قد يؤدي إلى إصابته بأمراض خطيرة أو إعاقة مستديمة.