نقل «عم» زعيم المعارضة في فنزويلا للإقامة الجبرية

بعد أربعة أشهر من اعتقاله، تم نقل خوان خوسيه ماركيز، عم زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان جوايدو إلى الإقامة الجبرية.

والشيء الوحيد الذي تغير هو مكان احتجاز عمه، إلى منزله، طبقا لما ذكره جوايدو في تغريدة له على موقع (تويتر) أمس الثلاثاء.

كان جوايدو قد أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد العام الماضي، لكن الرئيس نيكولاس مادورو يستأثر بمعظم السلطات.

وكتب جوايدو على (تويتر) أن الدكتاتورية تواصل استخدام السجناء السياسيين لترويع وإلهاء الناس.

وكان ماركيز قد تم احتجازه في 11فبراير، بعد وصوله إلى المطار الرئيسي في البلاد، عائدا إلى فنزويلا ، بعد قضاء عدة أسابيع في الخارج مع جوايدو.

وتسببت الزيارة في اندلاع مصادمات بين مشرعين من المعارضة وأنصار مادورو. ومنع مادورو جوايدو من السفر.

وكان ماركيز يقبع في سجن تديره هيئة الاستخبارات العسكرية في فنزويلا منذ عودته، طبقا لتقارير إعلامية.

ويواجه اتهامات بمحاولة تهريب متفجرات إلى فنزويلا وهي الاتهامات التي يقول مشرعون من المعارضة بأنه لا أساس لها من الصحة.

وسجلت فنزويلا حتى الآن 1800 حالة إصابة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة.

غير أن سياسيين من المعارضة يقولون إن الحكومة تتستر على العدد الحقيقي للتفشي.

وكان جوايدو يحاول الإطاحة بمادورو في العام الماضي، لكنه لم ينجح بعد، نظرا لأن الأخير مازال يحظى بدعم من الجيش القوي في البلاد.