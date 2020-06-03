نائب محافظ الغربية: خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة



قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن المحافظة تعتبر من المحافظات المتميزة في قطاع المجازر، حيث يوجد 20 مجزر على مستوي مراكز المحافظة الثمانية، مشيرًا الى إدراجها في خطة التطوير لرفع كفاءتها.

وخلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة لرفع كفاءة مجازر المحافظة بمقر ديوان عام المحافظة، في حضور وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أوضح عطا أنه يُجرى حاليًا إنشاء مجزر حصة شبشير النصف الآلي، والمقام على مساحة 30 قيراط على طراز متطور يضاهي المستويات العالمية.

و تناول الاجتماع ما انتهت إليه أعمال صيانة ورفع كفاءة مجزري كفر الزيات وشوني مركز طنطا.

ومن جانبه، أشار الدكتور حاتم كمال، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، إنه تم تسليم المجازر للجهات المختصة لعمل الصيانة اللازمة ورفع كفاءتها.