برلماني: اقتراح عقد القضايا العالقة بالمحاكم عبر الفيديو كونفرانس غير مجد

قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إن اقتراح عقد القضايا العالقة بالمحاكم عبر الـ"فيديو كونفرانس"، ستكون غير مجدية، مضيفا أنه لايوجد إمكانية داخل قاعات المحاكم بعمل ومناقشة القضايا عبر الفيديو كونفرانس ولا نعلم مدى إمكانية وزارة العدل فعل ذلك.

وأوضح العليمي في تصريحات لـ "الشروق "، أن هناك قاعات مجهزة بالمحاكم وإذا تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية سواء من ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي بين أعضاء المنصة والمحامين والمتهمين ستكون صالحة لعقد الجلسات والانتهاء من كافة القضايا العالقة، وذلك تماشيا مع إجراءات الدولة في مواجهة فيروس كورونا وعدم انتشار العدوى.

وطالب النائب، الهيئات القضائية بضرورة عقد الجلسات والنظر في القضايا في القاعات المجهزة بالمحاكم وليس عقدها في غرف المداولة الصغيرة وذلك لحماية الجميع من خطر هذا الوباء اللعين.

وكان النائب محمد الغول عضو مجلس النواب، تقدم باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن عقد اجتماعات للقضاة ووكلاء النيابة عن طريق الفيديو كونفرانس بالمتهمين، مضيفا أنه بسبب الظروف الراهنة تتضرر الآلاف من المواطنيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا وينتظرون النطق بتجديد الحبس أو الإفراج عنهم حسب المدة المحددة لهم.