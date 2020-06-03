قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إنها منعت توزيع 1.5 مليون كمامة معيبة من طراز إن 95 على الفرق الطبية.

وأفادت في بيان بأن وحدة مكافحة الاحتيال بالشرطة ووحدة التحقيقات بوزارة الدفاع تجريان تحقيقا في توريد الأقنعة التي اشترتها وزارة الدفاع لوزارة الصحة لدعمها في معركة مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح البيان أنه "بعد وصول الشحنة إلى إسرائيل، تم الاشتباه في أن الكمامات لا تتوافق مع معايير وزارة الصحة ومن ثم تم حظر استخدامها".

وأضاف أنه "في إطار التحقيق، تم ضبط آلاف الكمامات"، لافتا إلى أنه "تم بالفعل تحديد الكمامات المعيبة لدى وصولها إلى إسرائيل ولم يتم تقديمها للفرق الطبية."

وأوضحت الشرطة أن عملية الشراء تمت في أبريل من جانب مستورد إسرائيلي بدفعة مقدمة نحو خمسة ملايين شيكل (4ر1 مليون دولار).