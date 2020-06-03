ألمانيا تعلن استمرار عمل مطار برلين تيجل وعدم إغلاقه مؤقتا

أعلن انجلبرت لوتكه دالدروب، مدير مطار تيجل في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأربعاء، استمرار العمل في المطار وعدم غلقه مؤقتا.

وعزا لوتكه دالدروب هذا القرار إلى توقعات بمعاودة أعداد الركاب إلى الارتفاع مرة أخرى، لافتا إلى أنه ستكون هناك حاجة لمطاري العاصمة تيجل وشونيفيلد " وبهذا سنوفر المكان اللازم في ظل ظروف كورونا".

كانت الحكومة الألمانية أعلنت في وقت سابق اعتزامها رفع التحذيرات من السفر إلى 29 دولة أوروبية في الخامس عشر من يونيو الجاري، وهو الموعد الذي كان محددا لإخراج مطار تيجل من الخدمة.

كان لوتكه دالدروب منذ مارس الماضي، يعتزم بالأساس لتخفيض التكاليف، تركيز حركة النقل الجوي في برلين على مطار شونيفيلد وذلك نظرا لأنه لم يعد هناك أشخاص يسافرون جوا بسبب قيود كورونا، ولم تتخل الحكومة الاتحادية عن معارضتها لهذه الخطوة إلا قبل أسبوعين فقط.

واشترطت الحكومة الاتحادية مقابل الموافقة على هذه الخطوة، تأمين حاجة النقل الجوي في العاصمة الألمانية بشكل دائم وألا تمثل مشكلة في حركة النقل الجوي بالنسبة للحكومة، ولهذا تم الإسراع بالبدء في إنشاء الصالة الحكومية الجديدة في مطار العاصمة الجديد (بي إي آر) في شونيلفيد.

تجدر الإشارة إلى أن مطار برلين تيجل احتل في العام الماضي رابع أكبر المطارات الألمانية بعد فرانكفورت وميونخ ودوسلدورف من حيث عدد الركاب ، حيث بلغ عدد ركابه أكثر من 24 مليون شخص، فيما بلغ عدد ركاب شونيفيلد (الأصغر حجما) أكثر من 11 مليون راكب.

كانت شركة برلين براندنبورج المشغلة للمطارين أعلنت أن خسائر الإيرادات الناجمة عن الأزمة تقدر بمئات ملايين اليورو.

ومن المنتظر في كل الأحوال أن يتم إخراج مطار تيجل من الشبكة بشكل نهائي بحلول نهاية العام الجاري، بحيث ستقلع آخر طائرة منه في الثامن من نوفمبر المقبل، لأن من المنتظر أن يتم افتتاح مطار (بي إي آر) في نهاية ديسمبر المقبل بعد تأخر استمر لسنوات، وهكذا فإن الإغلاق المؤقت كان من شأنه أن يعني خروجا نهائيا للمطار من الخدمة.