محافظ أسوان: التعاقد مع العربية للتصنيع لشراء 200 ألف كمامة

قال أشرف عطية محافظ أسوان، إنه تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة لشراء 200 ألف كمامة كمرحلة أولى مناصفة بينهما لبيعها في الصيدليات بنفس سعر المصنع، حيث وصلت الدفعة الأولى بإجمالى 25 ألف كمامة من النوع الجيد والتى ستطرح بالصيدليات الملتزمة والمحددة من قبل نقابة الصيادلة بجميع المراكز والمدن.

وأكد عطية أنه سيتم بالتوازى توزيع كميات الكمامات التى سيتبرع بها رجال الأعمال والمستثمرين مجاناً على المواطنين داخل القرى والمدن سواء بمواقف سيارات السرفيس أو الكمائن الشرطية أو المنشآت والمصالح الحكومية تحت إدارة المرور ومندوبين من المحافظة بما يضمن توزيعها بآلية محكمة ووصولها لأكبر شريحة من الجمهور.