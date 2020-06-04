وزير خارجية إيطاليا يؤكد ضرورة وضع معايير موحدة للحركة والتنقل في القارة الأوروبية

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، ضرورة وضع معايير وقواعد موحدة للحركة والتنقل في القارة.

وخلال زيارة مقر هيئة الدفاع المدني الإيطالية مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، قال دي مايو، في مؤتمر صحفي عقده الوزيران بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في وروما وأوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن إيطاليا اليوم إذ تنهض مجدداً، فهي تفعل ذلك أيضًا بفضل أصدقائها الرائعين مثل فرنسا".

وأردف دي مايو "إننا ننتظر تعاملا بالمثل من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي”، فضلا عن “معايير وقواعد موحدة للحركة والتنقل في القارة".

من جانبه، أشار الوزير الفرنسي، إلى أن التنسيق مطلوب لإعادة فتح الحدود بين الدول الأوروبية، مشددًا على ضرورة التحرك فورًا في هذا السياق.