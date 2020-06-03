حكام ولايات أمريكية ينتقدون نقص الإمدادات اللازمة لمواجهة كورونا

الولايات المتحدة تسجل أكثر من ألف وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة

عبر كل من حاكمة ولاية ميشيجان الأمريكية جريتشن ويتمر، وحاكم ولاية كولورادو جارد بوليس، عن غضبهم لمشرعين فى مجلس النواب الأمريكى جراء استمرار معانتهما من أجل الحصول على الإمدادات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) من الحكومة الفيدرالية، وذلك بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر على تفشى الوباء.

وقال الحاكمان: إنهم يواجهان صعوبات فى توفير الاختبارات والكمامات، معربين عن قلقهم البالغ من تعرض ولاياتهما لخطر الإصابة بموجة أخرى من الفيروس بحلول الخريف المقبل، وفقا لموقع «ذا هيل» الأمريكى.

وأخبر الحاكمان أعضاء اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات التجارية فى مجلس النواب، أن الولايتين لا تحصلان على إجابات دقيقة من الحكومة حول موعد وصول الإمدادت وإذا تم تسليمها فإنها غالبا ما تتأخر فى الوصول. وقالت ويتمر التى انتقدت طريقة إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للأزمة: «على كل حال، الغموض حول الإمدادت والدور الذى تقوم به الحكومة الفيدرالية بشأن توجيه المبالغ المخصصة لهذه الإمدادت قوض قدرتنا فى تنسيق استراتيجية الاختبار».

وأشارت إلى أنه بإمكان ولايتها إجراء 25 ألف اختبار يوميا، لكنها لا تستطيع بسبب نقص الإمدادت مثل المسحات، وتابعت: «هذا هو الإحباط الذى أشعر به.. لدى ثقة فى أن العديد من حكام الولايات يعانون أيضا من هذا الإحباط».

وأوضحت أن «إجراء الاختبارات هى مرحلة حاسمة لمعرفة مدى تفشى الوباء فى الدولة لمعرفة إذا ما كان هناك موجة أخرى من المرض أم لا».

وأعرب كل من جريتشن وبوليس عن حاجتهم لزيادة الشفافيية من جانب الحكومة الفيدرالية حول نوعية الامدادت وتوقيت إرسالها للولايات، قائلين: «تستقبل الولايات أحيانا معلومات خاطئة أو إمدادات خاطئة أو مستلزمات صحية غير كافية».

وقال بوليس: «نريد معلومات واضحة حول الامدادت التى ستوفرها الدولة للولاية والامدادت التى لن تحصل عليها»، مضيفا أنه أجرى العديد من المناقشات مع المسئولين الفيدراليين وكانت الإجابات غامضة».

وسجلت ولاية ميشيجان أكثر من 58 ألف إصابة مؤكدة بكورونا ونحو 5.500 حالة وفاة حتى الآن. فيما سجلت ولاية كولورادو أكثر من 26.500 حالة إصابة بينهما 1.450 حالة وفاة بالوباء.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، أمس الثلاثاء، أن عدد الوفيات بكورونا فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة الماضية بلغ 1081 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد ضحايا الوباء فى البلاد إلى 106.180 شخصا. كما بلغ إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، 1.831.435 مصابا.