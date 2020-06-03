إعادة فتح مساجد غزة بشكل كامل بعد شهرين من إغلاقها بسبب فيروس كورونا

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أعادت المساجد في قطاع غزة فتح أبوابها أمام المصلين بشكل كامل بعد إغلاقها أكثر من شهرين ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجرى إعادة فتح المساجد ابتداء من صلاة فجر اليوم وفق إجراءات وقائية حددتها وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقالت وزارة الأوقاف إن رخصة الصلاة في المنازل ما زالت قائمة، حتى بعد قرار فتح المساجد، مؤكدة ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات ، والتباعد الاجتماعي.

وكانت الوزارة أغلقت في 23 مارس الماضي المساجد في قطاع غزة، لكنها سمحت بشكل استثنائي بأداء صلاة الجماعة يوم الجمعة في الأسبوعين الماضيين إضافة إلى صلاة عيد الفطر.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أعلن أمس، عن إعادة تشغيل عدد من القطاعات الاقتصادية وفق بروتوكولات خاصة لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وذكر البزم أنه تم تشكيل جهاز رقابي مؤقت من وزارتي الداخلية والصحة لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتشغيل كافة المنشآت والقطاعات، وسيتم اتخاذ قرار بإغلاق أية منشأة مخالفة لتلك الإجراءات.

وسجل في قطاع غزة منذ مارس الماضي 61 حالة إصابة بفيروس كورونا من العائدين إلى القطاع بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، بينما تعافى منها 18 حالة.

وبالإجمال سجلت الأراضي الفلسطينية 630 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينها خمس حالات وفاة، و527 حالة تعافي.