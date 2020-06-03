تراجع عائدات السياحة في تونس بـ36%

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تراجعت عائدات قطاع السياحة في تونس بـ36% حتى نهاية شهر مايو من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2019.

ولم تتخط العائدات قيمة مليار دينار(5ر353 مليون دولار) خلال نفس الفترة بحسب بيانات نشرها البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء.

وتوقفت أنشطة القطاع بالكامل تحت وطأة فيروس كورونا المستجد منذ بدء الحجر الصحي العام في 22 مارس الماضي وتعطل الرحلات الدولية.

ومع تخفيف قيود الحجر الصحي بشكل كبير قبل رفعه نهائيا يوم 14 يونيو الجاري، توقع وزير السياحة محمد علي التومي استئناف تدفق السياح بعد فتح الحدود في 27 من نفس الشهر.

وكانت تونس استقطبت في 2019 أكثر من تسعة ملايين سائح للمرة الأولى في تاريخها.