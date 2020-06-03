بدء التشغيل التجريبي لمحطتي صدر حيطان والريد بشمال سيناء

قال اللواء سعيد بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، إنه في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء جرى الانتهاء من أعمال محطتي مياه صدر حيطان والريد، موضحًا أنه جرى تشغيل المحطتين تجريبيا للتأكد من سلامة المياه ووحدة تشغيل المحطات.

وأضاف أن تكلفة المحطة الواحدة ٣٠ مليون جنيه شاملة البئر وبطاقة إنتاجية ٥٠٠ متر مكعب يومي، وبذلك تكون المياه قد وصلت كل القرى المدن بمنطقة وسط سيناء، مشيرا إلى أنه جرى تفقد محطة كيلو نخل.

وأشار إلى أن الجولة تضمنت المرور على محطات مياه بمدينتي طابا ونويبع بجنوب سيناء للتأكد من تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بارتداء الكمامات وضمان توصيل الخدمات كاملة للمواطنين في ظل جائحة كورونا، مؤكدًا أن الشركة هدفها الحفاظ على العنصر البشري لضمان استمرار وتوصيل الخدمة للمواطن، لذا جرى توفير كمامات وكحول لكل العمال بالشركة مع التأكيد على التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم.

وذكر أن محطة تحلية مياه نبق بشرم الشيخ جرى الانتهاء منها وسيجري تشغيلها هذا العام بعد التشغيل التجريبي، موضحا أن تأخر افتتاح المحطة بسبب جائحة كورونا.