أستاذ جامعي: أكثر من 300 مادة تم طرحها لإيجاد عقار لكورونا المستجد

• أكثرها شهرة «الكلوركين» المستخدم لعلاج الملاريا و«الروماتويد» للسارس

قالت الدكتورة نسرين فتحي حنفي، أستاذ علم الفيروسات بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة في كلية الطب جامعة الإسكندرية، إن هناك ما يزيد عن 300 مادة يتم طرحها في الوقت الحالي ما بين التجارب المعملية والسريرية؛ لإيجاد عقار يستخدم لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضافت حنفي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" اليوم الأربعاء، أن إيجاد علاج للفيروسات المختلفة هو من أصعب المهام التي واجهها العلم؛ لأن الفيروس عبارة عن جينات مغلفة لغطاء بروتيني قوي يستطيع إدخالها لأي خلية لتحتلها، وتصبح الخلية مصنعا فيروسيا، متابعة: "وبالتالي اختيار مادة تقضي على الفيروس دون أن تضر بالخلايا البشرية هو (مربط الفرس)".

وأوضحت أن الأطباء اعتمدوا في علاج أمراض الفيروسات على تقوية المناعة، مع تقليل الأعراض الجانبية، مشيرة إلى أنه نظرا لاجتياح الكورونا السريع، فإن العلماء يتركز دراساتهم وأبحاثهم على العلاجات التي بالفعل تم دراساتها وتجربتها على فيروسات أخرى مشابهة في طبيعة المرض اختصارا للوقت.

وأشارت إلى أن هذه العقارات ثبتت سلامتها للاستخدام الآدمي، وبالأخص مجموعة العقارات التي تم تجربتها كعلاج لمرض السارس الذي ينتمي لنفس عائلة (كوفيد 19) والمشابة له، والذي اجتاح الصين سابقا منذ عدة سنوات.

ونوهت أستاذ علم الفيروسات بأن المعامل المختصة في بلدان العالم تقوم بتجربة العقارات المختلفة على مزارع الأنسجة لفيروس (كوفيد 19)، وفي حالة ثبت تأثيرها الإيجابي معمليا، يتوجهون بالعقار للتجارب السريرية على المرض.

وعن أبرز العقارات، قالت إن أكثرها شهرة هو عقار "الكلوروكين" وهو قديم يتم استخدامه في علاج الملاريا والروماتويد، وثبت فعاليته معمليا لعلاج السارس سابقا؛ لذلك كان أول ما تم طرحه للتجارب السريرية لعلاج الكورونا المستجد، وحتى الآن هناك خلاف، فبعض المراكز الطبية تؤيد استخدامه وبعض شركات الأدوية تضحد نتائجه.

أما عن عقار الـ"فافيبيرافير"، أوضحت أنه علاج تم تصميمه واعتماده إكلينيكيا بالفعل لعلاج فيروس الإنفلونزا، وهناك دراسات معملية بالفعل لعلاج فيروسات عديدة مثل الإيبولا لتوسعة نطاق إنتاجه واستخداماته، لافتة إلى أنه مع ظهور "كوفيد 19"، تم إدخاله ضمن التجارب المعملية وأيضا السريرية؛ لثبوت أنه آمن للإنسان، وحتى الآن لم تخرج دراسات حاسمة بهذا الشأن، وتتصدر اليابان هذه التجارب.

وتحدثت "حنفي" أيضا عن عقار "الرمديسيفير"، الذي تم تصميمه لعلاج "الإيبولا"، وثبوت فعاليته لعلاج السارس معمليا، فأيضا تم طرحه للتجارب المعملية والسريرية للكوفيد 19، وتتصدر الولايات المتحدة وإيطاليا الدول التي تقوم بتجاربه.

وتابعت: "وهناك العشرات والعشرات من المواد للتجارب المختلفة، منها المواد التي توقف تكاثر الفيروس، ومنها التي توقف الالتهابات الحادة التي يسببها الفيروس دون التأثير المباشر عليه، ومنها مواد من طب الأعشاب والطب الصيني، ومنها من المواد المشابهة للأجسام المضادة".

ورأت أن أكبر مشكلة تواجه الجميع هو سباق الزمن والتكاليف الباهظة سواء للتقنيات المعملية أو لتحمل تكاليف إنتاج الدواء وتوفيره للمرضى بالمجان في التجارب السريرية، وكذلك العامل الاقتصادي وتأثير الشركات الكبرى التي تسعى لاسترداد كل ما تتكبده في الأبحاث والدراسات.