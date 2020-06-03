محافظ القاهرة يتابع الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفى صدر العباسية

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تفقد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، اليوم الأربعاء، مستشفى صدر العباسية لمتابعة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإجراءات صرفها ومتابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وحرص محافظ القاهرة، خلال الجولة، على مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتأكد من توافر مخزون كاف منها.

كما تفقد عبدالعال أعمال التجهيزات والتطوير الجارية لرفع كفاءة المستشفى وكذلك أعمال تجديد المبنى الملحق بها والذي يتكون من 3 أدوار على مساحة 400 م2 و تم الانتهاء منه وأصبح جاهزًا لدخول الخدمة خلال أيام مما سيسهم في زيادة ١٦٠ سريرا لعدد الأسرة الموجودة بالمستشفى.