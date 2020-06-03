البيت الأبيض ينفي استخدام رصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموع ضد المتظاهرين

قالت كايلي ماكيناني، المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب لديه ثقة في وزير الدفاع، ولا دخل لها في النقاش الذي دار بينهما متابعة: إذا فقد إسبر الثقة فإنه سيتم الإعلان عن ذلك وإقالته أمام الجميع.



وأضحت خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك العديد من الموضوعات تمت مناقشتها الفترة الماضية في البيت الأبيض، لافتة إلى أن الرئيس ترامب أشاد بدور الشرطة، موضحا أنه حدثت بعض الانفلاتات، ولذلك حاليا يتم مناقشة ما يتم فعله ولم يتم تحديد الإجراءات مع المستشارين.



وأكدت أنه لم يتم استخدام رصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموع في فض التجمعات المتواجدة بحديقة البيت الأبيض، موضحة أن الشرطة حاولت توسيع نطاق الحزام الأمنى خلال تلك الاحتجاجات التي كانت تجري في صباح يوم الاثنين، كما أن الشرطة استخدمت ميكروفونات لتنبيه المتظاهرين.