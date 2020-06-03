أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عن رفضه استخدام القوة لفض الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال «إسبر»، في مؤتمر صحفي عقده، مساء الأربعاء، «أعارض استخدام القوة لفض الاحتجاجات».

وأوضح أن خيار نشر الجيش للسيطرة على المظاهرات يجب ألا يُستخدم إلا كملاذ آخير وفي أكثر الحالات خطورة، مضيفًا أن الأوضاع الحالية لا تستدعي هذا الخيار.

وقُتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، الأسبوع الماضي في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد ركع ضابط شرطة على رقبته لأكثر من ثماني دقائق.

وأثار الحادث المروع العديد من الاضطرابات في الولايات المتحدة، لتمتد وتشمل جميع أنحاء العالم؛ وذلك احتجاجًا على المعاملة الوحشية لأصحاب البشرة السمراء.