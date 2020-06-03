باحثون جزائريون يصممون جهاز تنفس صناعي لمرضى كورونا

تمكن فريق من الباحثين فى جامعة العلوم والتكنولوجيا «محمد بوضياف» بوهران الجزائرية، من تصميم جهاز تنفس صناعى صغير، يمكن استخدامه فى حالات الطوارئ مع المرضى الذين يعانون من صعوبة فى التنفس.

ووفق مدير مختبر الطيران والأنظمة الدافعة بكلية الهندسة الميكانيكية بجامعة محمد بوضياف، بشير إمين، فإن تطوير الجهاز جاء فى إطار الأعمال التضامنية مع المؤسسات الاستشفائية التى تواجه تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).

وبحسب ما ذكر موقع «الإذاعة الجزائرية»، فقد تم تصميم الجهاز فى أقل من شهرين بالتعاون مع متطوعى مجموعة «أكتينج فور الجزائر»، والتى تضم كفاءات علمية وطنية تنشط بالجزائر والخارج، ومعهد الميكاترونيك بجامعة برشلونة.

ويستجيب الجهاز الصغير لاحتياجات المستشفيات فى حالة ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من قصور فى التنفس، ويمكن وضعه داخل سيارة الإسعاف.

ويخضع نموذج هذا الجهاز للتطوير حتى يصل إلى صيغته النهائية «الأكثر تعقيدا»، حسب إمين الذى أشار إلى أن تكلفة تصنيع جهاز التنفس الصناعى الصغير «ليست كبيرة ومكوناته موجودة بالسوق الجزائرية».

وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت، أمس، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما رفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 9626، في حين بلغ مجموع الوفيات الناجمة عن الوباء 667 حالة.