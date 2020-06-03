نمو قطاع الخدمات في الصين لأول مرة منذ 4 أشهر

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أظهر تقرير نشرته مؤسسة آى.إتش.إس ماركيت للاستشارات الاقتصادية اليوم الأربعاء نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال مايو الماضي وذلك لأول مرة منذ 4 أشهر في ظل تخفيف القيود المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 55 نقطة خلال مايو الماضي مقابل 4ر44 نقطة في أبريل الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

تجاوز المؤشر حاجز الـ 50 نقطة لأول مرة منذ يناير الماضي وهو ما يشير إلى تعافي قطاع الخدمات في الصين. في الوقت نفسه فإن وتيرة ارتفاع المؤشر كانت الأسرع منذ أكتوبر 2010.

وأشار التقرير إلى أن استئناف النشاط الاقتصادي وتحسن الطلب ساهم في ارتفاع الطلبيات الجديدة لأول مرة منذ يناير الماضي. في الوقت نفسه جاء نمو القطاع مدفوعا بالطلب المحلي، في ظل استمرار تراجع الصادرات.