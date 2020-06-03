تايلاند تخفض الضرائب العقارية لتخفيف تداعيات جائحة كورونا

قررت الحكومة التايلاندية خفض الضرائب العقارية للقطاعات الزراعية والتجارية والسكنية المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة المالية التايلاندية في بيان إن الحكومة أقرت هذه التخفيضات في مسودة مرسوم صدر اليوم الثلاثاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه وفقا للقانون الحالي فإن الأراضي الفضاء أو المباني المستخدمة في الأنشطة التجارية والصناعية والتي تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين باهت تايلاندي (158 ألف دولار) تخضع لضريبة بمعدل 0.3 في المئة من قيمتها بما يعادل 15 ألف باهت. وبعد الخفض الجديد ستنخفض الضريبة إلى 1500 باهت.

في الوقت نفسه، فإن قطعة الأرض الزراعية التي تقدر قيمتها بخمسة ملايين باهت تخضع لضريبة بمعدل 0.01 في المئة أي 500 باهت وفقا للقانون الحالي. وبعد الخفض سيتم فرض ضريبة قدرها 50 باهت فقط وفقا للقانون الجديد.