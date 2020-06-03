شركة «سافران» الفرنسية تشطب 5000 وظيفة

أعلنت شركة سافران الفرنسية لصناعة مكونات الطائرات، بما في ذلك المحركات والمقاعد، شطب 5000 وظيفة خارج فرنسا، في ظل تراجع الطلب العالمي على الطائرات..

شملت خطة شطب الوظائف المكسيك وبريطانيا والولايات المتحدة.