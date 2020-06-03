الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لشهر رابع لمكافحة تفشي فيروس كورونا

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء تمديد حالة الطوارئ لشهر رابع لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس "أصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من الرابع من يونيو الجاري".

وأضافت أن عباس "أصدر قرارا بقانون صادق فيه على هذا المرسوم، وذلك في إطار مكافحة وباء كورونا المستجد".

من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية منذ يوم أمس.

وقالت كيلة للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن عدد الحالات المصابة حاليا بمرض كورونا في الأراضي الفلسطينية هو 94، وذلك بعد تعافي 527 مريضا.