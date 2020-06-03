مقتل 10 مدنيين و4 رجال شرطة في تفجيرين بإقليمين في أفغانستان

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قتل عشرة مدنيين على الأقل، عندما اصطدمت سيارتهم بقنبلة زرعت على جانب طريق في إقليم قندهار جنوب البلاد، اليوم الأربعاء، بحسب مسؤولين.

وأصيب أربعة آخرون في الحادث، الذي وقع في منطقة أرغيستان.

وفي حادث ثان بإقليم باكتيا جنوب شرق البلاد، قتل أربعة رجال شرطة من بينهم قائد شرطة بالمنطقة.

وقال حاكم المنطقة أن الشرطة كانت في طريقها إلى نقطة تفتيش أمنية بمنطقة "سيد كرم" التي هاجمها المسلحون، عندما ارتطمت مركبتهم بالقنبلة، وأصيب أربعة أشخاص آخرين.

إقليما قندهار وباكتيا من بين الأقاليم الأكثر اضطرابا في أفغانستان، حيث غالبا ما يستخدم المسلحون القنابل التي تزرع على جوانب الطرق لاستهداف قوافل عسكرية.