الهند تسجل 217 حالة وفاة ونحو 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند 217 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، و8.9 ألف إصابة بالفيروس في مختلف أنحاء البلاد.

وبحسب آخر بيانات وأرقام وزارة الصحة الهندية - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم الأربعاء - ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5815 حالة، فيما تجاوز عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء 207 آلاف مصاب.

وتظهر بيانات وزارة الصحة أن ولاية ماهاراشترا، أكثر المناطق تضررا من تفشي وباء كورونا، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 72 ألفا، تليها ولاية تاميل نادو، حيث تجاوز عدد المصابين فيها بالفيروس 24 ألف مصاب.